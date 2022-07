Efemérides de 11 de Julho (2022)

1576 O corsário e explorador inglês Martin Frobisher (1535-94), que tentou em vão descobrir a Passagem do Noroeste para a China, avistou a Gronelândia há 446 anos, tendo realizado depois lá 3 expedições.

1822 As Cortes Constituintes votaram há 200 anos a primeira Lei Eleitoral em Portugal a prever o voto directo e secreto para um colégio eleitoral reduzido e sem mulheres (híper-elitista) – e com D. João VI acabadinho de chegar do Brasil.

1828 D. Miguel I, de tendência absolutista, depois de um golpe de Estado contra a sobrinha criança D. Maria II, sua prometida, foi aclamado há 194 anos Rei de Portugal, no início da Guerra Civil Liberal (1828-34) que ele perderia.

1936 A Alemanha de Hitler estabeleceu com a Áustria há 86 anos um Pacto, embora a viesse a anexar em 1938. O que fará isto lembrar? Putin? Isso.

1973 Marcello Caetano, presidente do Governo português desde 1968 (por um AVC de Salazar), negou há 49 anos o massacre de Wiriyamu, em Moçambique, que causou perto de 400 vítimas civis, revelado na véspera pelo jornal The Times, com base no testemunho de missionários posteriormente expulsos do território.

2003 O grupo hoteleiro madeirense Pestana venceu há 19 anos a operação de privatização da Enatur, passando a controlar as pousadas de Portugal, algumas das quais vendeu ou encerrou.

2008 A Lei de Segurança Interna foi aprovada há 14 anos em votação final no Parlamento apenas com os votos do PS, mas dois deputados socialistas - Manuel Alegre e Teresa Alegre Portugal, sua irmã - juntaram-se à oposição no voto contra.

2013 O Parlamento aprovou há 9 anos (maioria PSD-CDS) na generalidade as propostas do Governo sobre o aumento do horário de trabalho no Estado de 35 para 40 horas semanais e o sistema de requalificação de funcionários públicos.

2016 O Fisco anunciou há 6 anos ter apanhado 92 mil senhorios com rendas por declarar.

2017 Dezoito elementos da PSP foram acusados há 5 anos pelo Ministério Público, num caso que remonta a 2015 e envolve agressões a jovens da Cova da Moura (Amadora).

2021 Houve há 1 ano manifestações em Cuba, em diferentes cidades, que estão agora a resultar em centenas de prisões.