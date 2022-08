Mário Ferreira. "Estou feliz por ter concretizado este sonho, como empresário, como pessoa e como pai"

Uma semana depois da viagem suborbital, de onde trouxe as primeiras fotografias espaciais portuguesas, entre as quais as da bandeira que levava no bolso, Mário Ferreira falou ao Nascer do SOL sobre a aventura para que treinava há 18 anos, os ‘mitos’ e a polémica do PRR.





Na segunda-feira renunciou ao empréstimo de 40 milhões de euros do Banco do Fomento/PRR, na quinta-feira tornou-se o primeiro português a ir ao Espaço. Mário Ferreira, empresário portuense, dono da Douro Azul e da Media Capital, atendeu a chamada do Nascer do SOL para falar sobre a aventura espacial do último dia 4 de agosto mas não fugiu à polémica que marcou os últimos tempos. Diz-se de consciência tranquila e feliz com o sonho concretizado, por que esperou 18 anos – antes de alinhar na viagem a bordo da New Shepard da empresa Blue Origin, de Jeff Bezos, tinha estado inscrito na Virgin Galactic, explica. Levou com ele, além de uma garrafa do vinho do Porto de 2003 – que ainda não tem data para abrir –, peças com o logótipo do Banco Alimentar e das suas empresas, terços de família e uma imagem de Nossa Senhora da mulher, Paula, que o esperou cá em baixo, na zona de lançamento no deserto do Texas. No sexto voo sub-orbital tripulado da New Shepard, viajou com a engenheira egípcia Sara Sabry, a alpinista anglo-americana Vanessa O’Brien, o youtuber Coby Cotton do canal Dude Perfect e ainda o empresário Steve Young e o antigo diretor do programa norte-americano DARPA, de desenvolvimento tecnológico, Clint Kelly III. Foi o único a aproveitar a gravidade zero para desembrulhar a bandeira nacional.

Levou a primeira bandeira portuguesa ao Espaço. Andava a pensar nisso há muito tempo?

Sim. E porque as pessoas perguntam porque é que é diferente, foi feita à mão de propósito. Tive de encomendar uma bandeira mais pequena para a conseguir dobrar em quatro e caber no bolso. Tem 30 centímetros de comprimento.

Quem a fez?

As pessoas que nos fazem as bandeiras para os navios. Pedi ao comandante. Estávamos muito limitados no peso que podíamos levar. Temos um package que é selado e metido numa zona por baixo do assento e aí podíamos levar objetos até 1 quilo e 450 gramas. Depois podíamos levar algumas coisas nos bolsos que em gravidade zero pudéssemos soltar para ver o efeito. Uma levou um boneco pequenino, outro levou uma bola de futebol americano em miniatura. Eu achei que poderia dar um efeito engraçado soltar a bandeira e ver como é que ela funcionaria em gravidade zero. E assim foi: quando a largo, ela está enrolada e vai-se esticando sozinha. Fui tirando várias fotografias. Agora, como já relatei, aquilo é muito difícil porque nós não estamos agarrados a nada, estamos a flutuar. Temos de tentar equilibrar-nos, fazer algum enquadramento, olhar pela janela. Depois de repente vinha o sol e ficava tudo branco, ficámos encadeados.

A cabina está a rodar.

Sim. Daí também o motivo para se verem em algumas das fotografias que já publiquei muitas nuvens. São nuvens que vêm do Oceano Pacífico e depois quando roda vê-se tudo seco porque estamos a ver o deserto de New Mexico.

