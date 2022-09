Corrupção no Brasil

Afinal foi Bolsonaro e os seus a serem acusados de corrupções maiores, e o ainda Presidente considerou mesmo normal comprar-se uma casa com dinheiro vivo – e portanto não escrutinado –, o que seria proibido nos locais mais civilizados.





Porque aparecerá gente com ar corruptor que diz querer Bolsonaro e não outros, por corrupção. Afinal, a corrupção é típica no Brasil para as ditaduras militares, que podem agradar tanto a certa direita (que na Américas é sempre diferente da europeia, onde é mais normal encontrarem-se os conservadores democratas).

Ainda me lembro de um dos slogans típicos dos políticos amantes das ditaduras brasileiras ser ‘eu roubo mas faço’. Porque havia os que nem faziam. E se limitavam a roubar.

Afinal foi Bolsonaro e os seus a serem acusados de corrupções maiores, e o ainda Presidente considerou mesmo normal comprar-se uma casa com dinheiro vivo – e portanto não escrutinado –, o que seria proibido nos locais mais civilizados.

O Presidente Marcelo, apesar de estar bem ao lado dele, e até conseguir certo apoio dos seus apoiantes nas conferências de imprensa, não pensará como eles. Mas compreendo a elegância com que fez esta visita, apesar dos apesares.