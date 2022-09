Marcelo sobre Pedrógão Grande: "O que a justiça decide, está decidido"

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta terça-feira que "o que a justiça decide está decidido", na sequência da absolvição de todos os arguidos no processo de Pedrógão Grande.

"O que a justiça decide, está decidido, a menos que haja recursos do Ministério Público e não seja uma decisão final. Eu respeito essa decisão, se for essa a decisão final, isto é, o que se chama em direito transitado em julgado", disse o Presidente da República, em declarações aos jornalistas, sobre a decisão hoje conhecida do processo para determinar eventuais responsabilidades nos incêndios de Pedrógão Grande.

Marcelo salientou o que afirmou "desde o início": o fundamental era "que se fizesse justiça" e "se apreciasse o que passou".

"A justiça neste momento profere uma decisão. Vamos ver se é a decisão final", disse ainda o Presidente da República, na Fundação Calouste Gulbenkian, onde assistiu à apresentação do livro "Orgulhosamente Sós, A Diplomacia da Guerra 1962-1974", do atual embaixador português em Marrocos, Bernardo Futscher Pereira.

Note-se que os 11 arguidos julgados no processo de Pedrógão Grande foram hoje absolvidos pelo Tribunal Judicial de Leiria.