Contabilistas certificados. Congresso junta nomes de peso

Marcelo Rebelo de Sousa e vários atuais e ex-ministros do Governo de António Costa marcam presença no 7.º Congresso da OCC.





A Ordem dos Contabilistas Certificados realiza, de 21 a 23 de setembro, o seu 7.º congresso, num evento que vai juntar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e vários atuais e ex-ministros dos Governos de António Costa.

O encontro vai acontecer no Altice Arena e conta, no primeiro dia, com intervenções de Fernando Medina, ministro das Finanças, e da bastonária da Ordem, Paula Franco. No segundo dia, juntam-se António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Francisco Assis, presidente Conselho Económico e Social, D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, e Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, entre outras personalidades das mais diversas áreas.

Já no terceiro e último dia, participam neste evento nomes como Pedro Siza Vieira, ex-ministro da Economia, e José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD. O encerramento do 7º Congresso da Ordem dos Contabilistas Certificados estará a cargo de Paula Franco, Alan Johnson, presidente da International Federation of Accountants, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O programa de três dias é vasto e, na quarta-feira, além da intervenção de Paula Franco e Fernando Medina, a Ordem dos Contabilistas Certificados vai entregar as medalhas dos 25 anos de profissão.

Nos dias seguintes vão estar em debate temas como a sustentabilidade e o relato não financeiro, responsabilidade empresarial, empreendedorismo social, da economia sustentável às métricas, passando pelos índices contabilísticos e pelos desafios populacionais contemporâneos.

O Congresso conta ainda com vários momentos de animação musical e stands.

Na mensagem dirigida aos contabilistas certificados, Paula Franco lembra que, em 2019, no VI Congresso dos Contabilistas Certificados, durante três dias debateu-se “sobre os mais recentes e inovadores modelos de exercício da profissão, ferramentas digitais e desafios e oportunidades da profissão digital. Informamos e capacitamos milhares de contabilistas certificados, preparando-os, ainda sem o sabermos, para a difícil realidade profissional e pessoal que todos viríamos a experienciar a partir de março de 2020”.

Desta vez, o evento tem outros temas de igual importância. “Sustentabilidade; relato não financeiro; responsabilidade empresarial; empreendedorismo social; ESG; economia sustentável; métricas e índices contabilísticos; desafios populacionais contemporâneos: estas são apenas algumas das palavras-chaves e tópicos de um congresso que, contando com milhares de profissionais, se focará no debate, reflexão e discussão do papel dos contabilistas certificados numa sociedade que exige dos vários agentes económicos uma maior sustentabilidade ambiental, social e de gestão”, garante da bastonária, que deixou a promessa: “Vamos inovar, derrubar barreiras, progredir e, tal como em 2019, preparar o futuro que se encontra bem mais próximo do que podemos imaginar”.