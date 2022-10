PSD, IL e Chega ensaiam pacto de não agressão

As movimentações começaram nas segundas linhas dos partidos e ganham força com a viragem da Europa à direita. Estratégia do PSD é não hostilizar Chega e IL e unir forças contra o PS, com a mira em Pedro Nuno Santos como líder da esquerda unida em 2026.





Depois dos ziguezagues sobre o Chega na campanha interna do PSD, os sociais-democratas voltaram à ponderação dos cenários da governabilidade para discutir o que fazer com o partido de André Ventura e como chegar ao poder. Na cabeça de Luís Montenegro, tal como reiterou esta semana, não restam dúvidas de que insistir na tática do ‘papão da democracia’ seria um erro que só serve aquele partido emergente e o PS. É com esse horizonte até 2026 em mente que PSD, Chega e Iniciativa Liberal querem alcançar um pacto de não agressão entre si – uma espécie de entendimento tácito em que se comprometem a não atacar-se uns aos outros.

As movimentações, sabe o Nascer do SOL, não partiram das cúpulas, mas começaram nas segundas linhas dos partidos e têm na mira um inimigo em comum: o Partido Socialista. A convicção – que é amplamente partilhada no centro-direita e foi até uma das previsões lançadas por Luís Marques Mendes durante a Universidade de Verão do PSD – é que António Costa fique até ao fim da legislatura e que o candidato do PS às legislativas em 2026 seja Pedro Nuno Santos.

Os esforços de Luís Montenegro e do líder da bancada social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, para a eleição de Rui Paulo Sousa (Chega) como vice-presidente da Assembleia da República, com o pretexto de respeitar a «normalidade política das instituições», foram apenas o primeiro sinal deste conluio entre os três partidos da oposição, que vai ganhando força com a expectativa de uma viragem da Europa à direita, em linha com a vitória do partido de Giorgia Meloni em Itália e da coligação dos partidos de direita na Suécia.

É neste enquadramento que a direita tradicional em Portugal vai fazendo contas e estudando soluções como foram encontradas naqueles dois países. Neste jogo pela governabilidade, o PSD não esconde que Pedro Nuno Santos, que sempre foi visto como o obreiro e ‘cimento’ da geringonça, lhe seria mais conveniente. Aliás, o antigo eurodeputado social-democrata Carlos Coelho colocou mesmo em evidência que «não faz muito sentido um candidato da esquerda do PS disputar o espaço do eleitorado moderado que é essencial para o crescimento eleitoral do PS».

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do Sol, este sábado nas bancas