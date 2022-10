Esta oposição, por ela, não deve ter nada para opor-se ao Governo. Então faz casos e casinhos, mesmo com ministros que são apoiados pelas instituições judiciais, ou outras. O último é o da ministra da ciência, uma investigadora, como o marido, acima de qualquer suspeita.

Claro esta espécie de Oposição vai conseguir sempre o apoio de certos nichos. Que acham, como alguns dirigentes políticos, estar em melhores condições para saber os ministros que convêm ao PM, ou os gabinetes que convêm aos ministros, melhor do que eles próprios. E de verdadeira oposição nada.

Estou convencido de que quando chegar a hora da votação, o eleitorado pronunciar-se-á de forme diferente do que agora nas sondagens. O líder do PSD, com a sua visão tão negativa, como se não nos lembrássemos do seu governo, só me faz lembrar um do PS que se opôs pela negativa ao optimismo comprovado de Cavaco Silva (no seu Executivo minoritário), noutros tempos. E não é só ele, no PSD, mas toda a sua entourage. É ver o que se passou nas suas jornadas parlamentares.