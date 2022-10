Efemérides de 21 de Outubro (2022)

2021 - Já foi há 1 ano que Alec Baldwin matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza com uma arma no ensaio num set de filmagem no Bonanza Ranch, Novo México.





1147 Martim Moniz, nobre cavaleiro português do séquito de D. Afonso Henriques, atravessou-se e morreu nas portas do Castelo de Lisboa, há 875 anos, segundo a lenda, permitindo assim a conquista da cidade que era capital já do Reino aos mouros.

1913 Foram publicadas há 109 anos as primeiras palavras cruzadas, elaboradas por Arthur Wynne, no New York World (jornal norte-americano que circulou entre 1840 e 1931, e que foi dirigido por Pulitzer entre 1883 e 1911).

1950 Tropas chinesas começaram há 72 anos a ocupação do Tibete, depois de meses de negociações fracassadas, usando Mao Tsetung o pretexto de libertar o país, mas pretendendo antes vergá-lo à influência de Pequim.

2005 Foi promulgada há 17 anos, em pleno Governo de José Sócrates (que estava então no início de funções), a lei que punha fim aos privilégios dos titulares de cargos políticos – e anulada recentemente pelos tribunais, a pedido de políticos dos principais partidos parlamentares, incluindo o PS.

2011 A Europa, através da CE e da Agência Espacial Europeia, lançou há 11 anos os primeiros satélites do sistema Galileo, o GPS europeu, mas concebido como um projecto civil, em oposição ao GPS americano, ao GLONASS russo e ao Compass chinês, todos de origem militar.

2014 A Assembleia Geral da ONU elegeu há 8 anos Portugal para o Conselho de Direitos Humanos, organismo que observa a proteção e a promoção internacional dos direitos humanos.

2017 O PS reforçou há 5 anos as penalizações para as empresas que violem o direito dos trabalhadores de “desligarem do trabalho”, mas manteve a ideia de que, por “razões imperiosas”, o empregador pode contactar os seus funcionários em dias de descanso, férias ou feriados.

2021 Já foi há 1 ano que Alec Baldwin matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza com uma arma no ensaio num set de filmagem no Bonanza Ranch, Novo México.