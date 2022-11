Furibundo. Costa não vai perdoar a costa

Mais do que os casos polémicos que se sucedem no seu Governo, o primeiro-ministro irritou-se foi com as acusações que o antigo governador, Carlos Costa, lhe dirigiu. E continua a dar prioridade às questões europeias e à crise económica. Para já, só vai substituir Miguel Alves.





António Costa vai limitar-se a substituir Miguel Alves como secretário-geral Adjunto do primeiro-ministro e afasta, pelo menos para os tempos mais imediatos, outras mexidas no Governo, seja nos titulares das respetivas pastas seja na orgânica do seu Executivo.

O líder socialista mantém-se teimosamente indiferente aos manifestos erros de casting do seu Governo e às querelas internas no partido, sendo que o que mais o irritou nos últimos dias não foi nenhum dos ‘casos’ que envolvem vários dos seus ministros mas, sim, a acusação que lhe foi dirigida enquanto chefe do Governo por Carlos Costa num livro assinado pelo jornalista Luís Rosa – em que o antigo governador diz ter sido pressionado pelo primeiro-ministro a não afastar Isabel dos Santos do banco BIC. E a acusação não cairá em saco roto.

O Nascer do SOL sabe que António Costa ficou furibundo – «com uma profunda irritação», como confidenciou fonte próxima do primeiro-ministro – quando lhe disseram o que Carlos Costa contava no livro O Governador.

