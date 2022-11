"O CDS tem de virar a página, sem ajuste de contas"

Foi líder parlamentar durante todo o período da troika. Como vê estes alertas por parte de várias entidades face à subida da taxa de inflação, das taxas de juro e ao risco de um menor crescimento económico?

Vejo com alguma preocupação, sem histerismo, até porque a história não se repete. E vejo com alguma preocupação por dois motivos. Primeiro, porque os riscos são muitos e são muito efetivos, principalmente depois de termos assistido à queda de um míssil num país da NATO. Isso era, mesmo para a minha geração, que cresceu na Guerra Fria, algo inimaginável. Por outro lado, a economia está como está. As taxas de juro estão como estão. A inflação é alta e quem cresceu nos anos 80 tem ideia do que isso representa. Portanto, os riscos são enormes e estamos a entrar quase numa economia de guerra. Se calhar, já estamos e ainda não nos apercebemos. Por outro lado, vejo que o discurso que originou grande parte das intervenções na Europa começa a voltar. Tivemos uma fase em que a União Europeia e o discurso europeu, em 2009/ 2010, era muito orçamentalista – os principais responsáveis fomos nós, os espanhóis, os gregos e por aí fora –, discurso esse que depois foi muito aliviado e até quase foi o oposto, em 2015, 2016, 2017, em que se fala só de crescimento, etc. Creio que ainda não mudou, porque durante a pandemia, por exemplo, esse discurso manteve-se e bem, no entanto, vejo que começa a mudar. Se juntarmos os riscos e o cenário negro a algumas impressões que estão a aparecer num certo discurso, num retornar a um certo discurso sucessivamente orçamentalista, é preocupante.

É a tal obsessão pelas contas certas?

Não deixa de ser curioso. Ouvi com enorme curiosidade e com uma certa ironia o ministro Fernando Medina utilizar essa expressão. Não sou contra as contas certas, sou completamente a favor, porque são fundamentais para qualquer Estado e para qualquer país. É bom que todos ganhemos o hábito e que passemos a valorizar as tais contas certas. Outra coisa é ver alguns discursos menos centrados na economia, no crescimento económico, na criação de emprego, na resolução de problemas das pessoas. Dou aulas e vejo bem o problema desta geração que se diz ser a mais qualificada de sempre, mas se calhar é a mais sacrificada do ponto de vista de qualidade do trabalho que arranja, da precariedade que tem de enfrentar. Quer dizer, acho que sim contas certas. Mas também sim a economia saudável.

Não a qualquer custo?

Não sei se estamos a assistir a qualquer custo. Temo é que comecemos a assistir a qualquer custo. Gosto muito da ideia de um princípio de direito que todos percebemos que é o da proporcionalidade. Temos de ser proporcionais nas opções que tomamos e naquilo que defendemos. Mesmo achando que é muito importante as contas certas também defendo que devem ser proporcionais, não podem ter uma importância excessiva em relação à vida das pessoas, e isso preocupa-me. Acho que a situação social ainda vai estando controlada por uma economia informal que cresce, o que não é bom motivo, e por bons motivos, em que ainda algumas pessoas têm medidas complementares e de apoio que foram criadas durante a pandemia. No entanto, quando essas moratórias e essas medidas terminarem temo que surja um contexto social difícil.

Acha que as medidas avançadas pelo Governo, tanto durante a pandemia que se arrastaram até agora como as que foram apresentadas no Orçamento do Estado que foi aprovado foram suficientes?

Seguramente não foram suficientes, mas nunca o seriam. Mas sejamos intelectualmente honestos. Eu não quero imputar ao Governo a incapacidade de previsão de um cenário de pandemia e de uma guerra na Europa. Acho que nenhum de nós estaria preparado para estes dois factos supervenientes e imprevisíveis. Fazendo um balanço, o que diria? Diria que não tenho críticas de fundo ou, pelo menos, não gosto de fazer críticas muito severas em relação à gestão da pandemia. É fácil tê-las, pois todos seguramente faríamos diferente, mas tenho a honestidade intelectual de reconhecer que é um tempo completamente extraordinário, de um mundo novo, em que tudo foi feito em cima da hora. O Governo cometeu erros, com certeza, mas quem não os cometeria? Não é possível prever, não é possível programar uma situação de pandemia. No pós-pandemia já não sou tão condescendente. O PRR tem uma visão da economia e da sociedade que não é a minha, que está muito virada para o público e muito distante do privado. Consigo compreender algumas das justificações para a taxa de execução do PRR e até consigo perceber algumas opções políticas que estão por detrás dessa menor execução, mas factos são factos e quando falamos de uma execução de 4%, 6%, quando vemos a diferença de execução entre o público e o privado, quando percebemos que já estamos quase em 2023 e o PT 2030 ainda está pouco mais no papel, vejo com dificuldade ser tão condescendente com esta segunda fase como sou em relação à pandemia.

