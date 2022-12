Costa forçado a mudar governo

Demissão de Pedro Nuno faz soar alarmes no PS. Somam-se as vozes, no partido mas não só, a reclamar mudanças profundas no Governo. Montenegro foi apanhado de férias no México e Marcelo de partida para o Brasil.





O Presidente da República queria terminar o mandato sem dissolver o Parlamento, mas acabou por tomar essa decisão em dezembro de 2021 perante um bloqueio na governação, na sequência do chumbo da proposta de Orçamento do Estado para 2022, precipitando o país para eleições antecipadas, que deram ao PS a segunda maioria absoluta da sua história. Um ano volvido, sucessivamente abalado por polémicas, o terceiro Governo de António Costa enfrenta uma nova crise política, desta vez aberta pela demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação.

Esta queda de peso no Executivo fez soar os alarmes nas bases do PS de norte a sul do país. E não só. Dentro e fora do partido vão-se avolumando as vozes que defendem que o primeiro-ministro deve fazer uma reflexão profunda e uma mudança substancial na equipa governativa.

Numa publicação na rede social Facebook, o presidente do PS, Carlos César, aproveitou os votos de ‘Bom Ano’ para recomendar «mais atenção e proatividade ao Governo».

Já a ex-ministra Alexandra Leitão, que nos últimos tempos tem sido muito proativa nas críticas à governação, aconselhou o Governo a «olhar para si, sem arrogância e com humildade, e perceber que há algo que é preciso mudar», fazendo-o sem «reduzir todas estas situações a casos e casinhos, mais ou menos artificiais, criados pela bolha mediática», como sugeriu o primeiro-ministro. Com o recado estudado, para a ex-governante, António Costa precisa agora de «olhar e pensar», porque «o primeiro momento para resolver problemas é assumir que eles existem», o que na sua ótica tem faltado neste Governo.

Os avisos vêm também das estruturas socialistas mais próximas das bases. O líder da concelhia de Braga, Pedro Sousa, diz ao Nascer do SOL que o Governo «tem todas as condições para continuar», mas «deve fazer uma reflexão cuidada sobre um conjunto de episódios, de acontecimentos, que lhe tem tirado o foco do essencial». Mas afasta um cenário de eleições antecipadas: «Somar uma crise política, em contexto de grandes dificuldades sociais, de uma brutal crise energética e de inflação galopante, sendo o Governo suportado por uma maioria no Parlamento, não me parece uma solução prudente, nem tão pouco avisada».

Leia o artigo completo na edição impressa do Nascer do Sol. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.