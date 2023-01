Vice-chefe do Exército suspeito de encobrir roubo de armas em África

O vice-chefe do Estado-Maior do Exército, tenente-general Rui Guerra Pereira, foi constituído arguido, pelo Ministério Público, por suspeita de encobrimento, de um furto de armas ocorrido há quatro anos no seio do corpo expedicionário português integrado na missão internacional da ONU para manutenção de paz na República Centro-Africana (RCA) – soube o Nascer do Sol de fonte militar.

O furto de armas do destacamento do Exército português, um conjunto de pistolas Walther de 9mm – só usadas por forças policias e militares e que atingem valores elevados no mercado negro –, ocorreu em janeiro de 2019 num campo da MINUSCA (Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana), durante uma operação em Bambari destinada a evitar a reconquista daquela que é a segunda maior cidade do país pelo grupo armado rebelde da chamada União para a Paz na República Centro-Africana (UPC), de obediência muçulmana, que dali fora expulso após a guerra civil (2004-2007).

O comandante da unidade portuguesa, tenente-coronel paraquedista Óscar Fontoura, comunicou o furto a Guerra Pereira, na qualidade de comandante das forças terrestres, mas o já vice-CEME ter-lhe-á pedido que fizesse um relatório dando conta de que as Walther tinham desaparecido durante os confrontos com os rebeldes.

