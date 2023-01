"António Costa tem medo de Pedro Nuno Santos"

Para Diogo Feio ‘é muito importante que haja um movimento federador do espaço de centro-direita em Portugal’ com um programa que seja alternativo ao do PS. E se pede responsabilidade a António Costa, o mesmo se aplica a Luís Montenegro.





O ex-eurodeputado defende que o PSD tem de organizar rapidamente a casa e aliar-se ao CDS e Iniciativa Liberal. Em relação a Marcelo acredita que irá manter «uma linha de exigência perante este Governo». E garante que «não deixa de ser curioso que aquilo que vimos no fim de maiorias absolutas está antecipado a um ritmo verdadeiramente alucinante neste caso». Quanto à eutanásia aplaude a decisão do Presidente da República e afirma que são questões que os eleitores querem que os seus representantes respondam por eles.

A pandemia ainda não foi ultrapassada. Temos uma guerra, uma taxa de inflação que não dá tréguas e ameaças de novas subidas dos juros. O Governo em vez de dar respostas a estes problemas está mais preocupado em resolver os seus problemas internos?

Não deixa de ser curioso que a sua pergunta tem todos os pressupostos da mensagem do Presidente da República no Ano Novo, isto é, coloca todos os cenários que vamos ter de conviver e de consolidar durante 2023, em relação aos quais tenho dúvidas que tenhamos um Governo com energia, com vontade e com o estatuto necessário para resolver esse conjunto de questões que se estão a colocar. Os desafios são grandes demais para a forma em que o Executivo se encontra.

Está a tentar apagar fogos internos?

A questão é que o Governo está dentro da armadilha da maioria absoluta e a maioria absoluta quando é concedida numas eleições cria um grau de exigência bastante grande por o Governo não precisar de estar a negociar no plano político. Tem de atuar com total liberdade, porque tem maioria no Parlamento, mas não vai ter problemas de negociação. O problema é que esta instabilidade que vivemos acaba por ser um conjunto vazio, a estabilidade vale a pena se tivermos um conjunto de políticas que, neste momento, o país tanto necessita, mas não é isso que está a suceder. A referência à paz, pão, saúde e habitação está claramente a falhar e olhando para o Governo, independentemente de casos e casinhos, temos totais falhanços na política governativa. Exemplo disso, é o que se passa na área da Coesão, na Agricultura e na Justiça.

Ainda esta semana arrancou o ano judicial com duras críticas…

Falamos muito de reformas e se há área que constantemente necessita de reformas e nem sequer executou totalmente o pacto que houve é precisamente a área da Justiça. Não ouvimos nada da ministra da Justiça em relação às reformas, a não ser que são necessárias. Ora, isso é o diagnóstico que qualquer um faz. Também na área da Agricultura, mais do que as trapalhadas das nomeações, que são mais do que óbvias, a mim preocupa-me o facto de o Portugal 2020 – programa que foi alargado na sua execução até 2022 – tenha por executar 24%: 1 300 milhões de euros. Isto é, muito dinheiro. Normalmente diz-se que uma má execução deixou por executar 5%. No caso de Portugal estamos com 24%. Isto é de uma gravidade extrema quando se desperdiça aproximadamente 25% daquilo que são os fundos. Não percebo que organização tem este Ministério da Agricultura, assim como o Ministério da Coesão, que constantemente vai perdendo competências. Neste momento só tem a ministra.

