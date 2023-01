Detido homem que assaltou bomba de gasolina com arma branca

Um homem, de 28 anos, foi detido na terça-feira, pela Guarda Nacional Republicano, em Santo Tirso, por roubo num posto de abastecimento de combustível localizado na cidade da Trofa.

"No âmbito de uma investigação por roubo com recurso a arma branca, que ocorreu num posto de abastecimento de combustível no dia 17 de janeiro, na cidade da Trofa, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram localizar e deter o suspeito, em Santo Tirso", pode ler-se no comunicado da GNR.

A força de segurança apreendeu "uma viatura e diversas ferramentas associadas à prática do ilícito".

O detido já tinha antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza e foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos.