Trabalhadores da CP e IP anunciam greve para 9 de fevereiro

Os trabalhadores da CP - Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal (IP) vão fazer greve no dia 9 de fevereiro devido à falta de resposta às propostas de valorização salarial, anunciou esta quarta-feira a Fectrans.

“A direção do SNTSF/Fectrans [Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário/ Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações] em reunião hoje realizada decidiu enviar um pré-aviso de greve à CP, à IP- Infraestruturas, à IP-Telecom, à IP-Património e à IP-Engenharia, para o dia 9 de fevereiro, com a duração de 24 horas", lê-se numa nota divulgada esta quarta-feira.

A falta de resposta das duas empresas às propostas de valorização salarial apresentada pelos trabalhadores é o motivo desta paralisação.

Para os sindicatos, as propostas entregues "ficam muito aquém" dos valores necessários para que seja reposto o poder de compra dos trabalhadores, que foi-se perdendo com o aumento do custo de vida.