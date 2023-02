Rapariga de 18 anos foi sequestrada por homem que lhe deu boleia em Silves

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 58 anos, por suspeitas de sequestro e tentativa de violação de uma rapariga de 18 anos, em Silves, no final de dezembro.

“Quando a vítima, de 18 anos de idade, que se encontrava junto a uma estação ferroviária, foi abordada pelo detido, oferecendo-lhe boleia no seu carro com o propósito de a transportar a casa”, começa por informar a PJ, através de comunicado.

Mas em vez de se deslocar para o local de residência da vítima, dirigiu-se a um estaleiro onde reside, tendo estacionado no interior e fechado o portão de forma a impedir a saída da rapariga.

Tentou levá-la para o interior de uma pequena casa de madeira onde pernoita, mas a jovem recusou e resistiu.

“Perdurando nos seus intentos sexuais, manietou-a pelo pescoço e tentou subjugá-la com ambas as mãos, até a vítima principiar a perder a consciência, momento em que a arrastou para a casa de madeira. Não obstante a debilidade e perturbação, esta reagiu e conseguiu sair saltando a vedação e pediu auxílio junto dos ocupantes de uma viatura que transitava nas imediações”, lê-se no comunicado.

A GNR foi alertada e denunciou o caso à PJ, cuja investigação resultou na detenção do homem, carpinteiro de profissão.