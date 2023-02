Costa bloqueia tanques

Ao contrário do que foi dito por João Cravinho e Helena Carreiras, Portugal não vai mandar tanques Leopard 2 para a Ucrânia. A decisão é de António Costa e os motivos não são explicados. Trata-se de veículos de elevada complexidade tecnológica, de manutenção muito difícil, e cujas munições custam uma fortuna e escasseiam no mercado.





O chefe do Governo recusou o envio para a Ucrânia de carros de combate Leopard 2, do Exército português, mostrando-se apenas disponível para Portugal dar formação a ucranianos nesse domínio – soube o Nascer do Sol de fonte militar.

António Costa contraria, assim, as primeiras declarações de João Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, que disse que Portugal iria fornecer os Leopard à Ucrânia. Seria também esta a intenção da ministra da Defesa, Helena Carreiras, que no entanto, perante a negativa do primeiro-ministro, acabou por anunciar que a decisão seria tomada mais tarde.

As Forças Armadas desconhecem os motivos do bloqueio de António Costa, especulando-se em meios castrenses que podem ir desde a vontade de não hostilizar mais Moscovo até razões de ordem meramente orçamental, dados os custos envolvidos na operação.

