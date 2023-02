Durão Barroso já é doutor em 34 universidades

O antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso recebeu esta quinta-feira o grau de Doutor Honoris Causa, atribuído pela Universidade Católica Portuguesa (UCP) pelo seu «percurso político de excelência». Este foi o 34.º Doutor Honoris Causa que Durão Barroso recebeu.

A UCP atribuiu ainda o grau de Doutor Honoris Causa à professora e investigadora na área do jornalismo Barbie Zelizer, que é membro do conselho consultivo do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (CECC), da Faculdade de Ciências Humanas. A cerimónia decorreu no âmbito da sessão solene do Dia Nacional da UCP, este ano sob o lema «O Conhecimento ao Serviço da Fraternidade Social», e contou com a presença do antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.