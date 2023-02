Costa surpreende militares

António Costa anunciou há uma semana o envio de tanques Leopard 2 para a Ucrânia, apanhando de surpresa os próprios meios militares, aos quais tinha dado a entender que Portugal só daria treino militar e não enviaria os tanques. A mudança de posição do chefe do Governo terá estado relacionada com uma notícia dada na véspera pelo Nascer do SOL.





O súbito anúncio feito por António Costa de que Portugal enviará em março para a Ucrânia três carros de combate Leopard 2 surpreendeu os próprios militares. E isto porque, segundo os oficiais portugueses ligados a este assunto, os sinais antes dados pelo primeiro-ministro iam no sentido de o nosso país apenas disponibilizar ao exército ucraniano treino para a utilização desses sofisticados veículos.

Com aquele anúncio, Costa pareceu responder a uma notícia dada na véspera pelo Nascer do SOL, que afirmava exatamente a resistência do chefe do Governo ao envio dos tanques de fabrico alemão estacionados em Santa Margarida.

A posição da ministra da Defesa, Helena Carreiras, era diferente, mostrando-se nos bastidores, desde o início, favorável ao envio dos Leopard 2 para o cenário de guerra. De resto, fora essa a decisão tomada há duas semanas numa reunião do chamado grupo de Ramstein – um conjunto de meia centena de governos aliados da Ucrânia (do qual Portugal também faz parte), que têm estado a articular formas de ajuda militar a esse país – e a ministra da Defesa portuguesa já tinha preparado a operação com os seus assessores militares. Estes haviam concluído que Lisboa estava em condições de fornecer três Leopard 2, modelo A6, do lote de 37 que possui em santa Margarida. Mas tudo estava congelado ao nível do chefe do Governo, de quem emanavam diretivas no sentido de apenas oferecer treino aos ucranianos para o manuseamento destas complexas máquinas de guerra.

Leia o artigo completo na edição impressa do Semanário Nascer do Sol . Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.