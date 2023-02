'Não governo em geringonça'

O líder do PSD afirmou ontem, na Guarda, que só aceitará o convite do Presidente da República para formar Governo na sequência de uma vitória nas urnas em eleições legislativas, rejeitando de forma perentória a hipótese de formar uma ‘geringonça’ de direita num quadro semelhante ao que conduziu António Costa ao poder em 2015.

«Eu não me chamo António Costa. Eu não vou nser primeiro-ministro se o povo português não confiar maioritariamente em mim», disse Luís Montenegro, acrescentando: «Eu estou aqui à procura da confiança do povo português. Eu não estou aqui à procura de ser primeiro-ministro com arranjos parlamentares».

Montenegro respondia aos jornalistas na Mêda, no distrito da Guarda, onde cumpriu mais uma etapa da sua iniciativa Sentir Portugal. Montenegro recusou-se a responder aos jornalistas sobre a possibilidade de entendimentos com o Chega de André Ventura,reafirmando que «o assunto não tem prioridade política».