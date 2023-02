Mísseis russos sobrevoam Roménia e Moldova

O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzhnyi, disse esta sexta-feira que dois mísseis russos entraram nos espaços aéreos da Moldova e da Roménia esta manhã.

O responsável adiantou que "hoje, 10 de fevereiro, às 10h18 [8h18 em Lisboa], dois mísseis russos Kalibr cruzaram a fronteira estatal da Ucrânia com a República da Moldova” e, "aproximadamente pelas 10h33 [8h33], esses mísseis cruzaram o espaço aéreo romeno”.

De acordo com Zaluzhnyie, os mísseis foram lançados no Mar Negro, tendo depois entrado “novamente no espaço aéreo da Ucrânia no ponto de passagem das fronteiras dos três estados”.

Também o Ministério da Defesa da Moldova confirmou que um míssil russo entrou no seu território e "condenou veementemente a violação do espaço aéreo" através de um comunicado publicado na rede social Facebook.

Recorde-se que a Roménia faz parte da União Europeia e da aliança transatlântica NATO.