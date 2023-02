Detidos dois jovens na A2 com mais de 60 mil doses de haxixe

Os dois jovens foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Beja e ficaram em prisão preventiva.





Duas pessoas fora, este sábado, detidos pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por suspeitas de tráfico de estupefacientes na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária na A2, em Aljustrel.

Em comunicado, enviado às redações, a GNR, através do Comando Territorial de Beja, disse que a detenção foi feita durante a madrugada.

Os detidos são um homem e uma mulher, com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos.

A nota diz ainda que, "no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária na A2, no sentido Sul/Norte, os militares da Guarda abordaram uma viatura com dois ocupantes, que apresentaram um comportamento suspeito".

Assim, foram apreendidos 33,7 quilos de haxixe, "equivalente a 67.308 doses", e a viatura em causa.

Os dois jovens foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Beja e ficaram em prisão preventiva.