Preventiva para homem que estava com mais de 1.500 doses de droga sintética

Um homem de 49 anos, "fortemente indiciado" pela prática do crime de tráfico de droga e na posse de uma arma proibida, foi detido em flagrante delito em São Miguel, nos Açores.

A informação foi esta terça-feira avançada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado, adiantando que, foram realizadas "diversas diligências policiais que permitiram recolher prova sustentada pelos investigadores, que apontavam no sentido do suspeito desenvolver a sua atividade ilícita, concretamente no Porto dos Carneiros, no concelho da Lagoa".

No local, o suspeito "procedia, de forma dissimulada, à venda direta de drogas duras, designadamente de droga sintética, a habituais consumidores de estupefacientes, bem como procedia a transações a outros indivíduos conotados com o tráfico de droga, em doses individuais, para posterior revenda", lê-se na mesma nota.

Foi apreendida uma "quantidade significativa de substância psicotrópica sintética que permitiria a preparação de mais de 1.500 doses individuais, de um bastão artesanal (arma proibida), entre outros artigos relacionados com a prática do crime em investigação".

O arguido ficou em prisão preventiva, após ter sido presente ao juiz para primeiro interrogatório.