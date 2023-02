Prolongado prazo para comunicar agregado familiar às Finanças

O Governo decidiu prolongar o prazo para as famílias comunicarem alterações ao agregado familiar ocorridas em 2022.

“A data-limite para o cumprimento desta obrigação fiscal tinha terminado na quarta-feira, dia 15 de fevereiro, tendo os contribuintes agora mais 12 dias para o fazer”, lê-se no comunicado do Ministério das Finanças.

O Governo justifica a decisão com os “constrangimentos informáticos pontuais que se verificaram no Portal das Finanças” e com o empenho em a criar “condições para que os contribuintes possam comunicar adequadamente aquelas informações, permitindo-lhes também fazer uma correta e atempada liquidação do IRS”.