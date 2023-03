Montenegro diz que regresso de Passos à política será "sempre motivo de satisfação"

“Acho que ele é um ativo extraordinário do país, que o país não deve desaproveitar seja em que circunstância for: na sua vida académica, seja em representação de Portugal, seja na política ativa", sublinha líder social-democrata.





O presidente do PSD disse que um eventual regresso de Passos Coelho à política ativa será "sempre um motivo de satisfação" para o partido e para si próprio.

As declarações de Luís Montenegro foram feitas poucos minutos após um breve encontro com o Presidente da República na Bolsa de Turismo de Lisboa, esta quarta-feira.

O Presidente da República e o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho jantaram juntos na segunda-feira e muitas das perguntas dos jornalistas eram sobre esse encontro e questionaram Marcelo Rebelo de Sousa sobre se já tinha falado com Luís Montenegro.

"Falamos sempre, mas não dizemos à comunicação social", disse o chefe de Estado.

"Quase dia sim, dia sim", acrescentou Montenegro.

"Eu não conto as conversas que tenho aqui com o presidente", disse Marcelo, o que Montenegro confirmou: "E eu muito menos".

Mais tarde, já sem o Presidente da República, Montenegro voltou a ser questionado acerca de como veria um eventual regresso de Passos Coelho à política.

"Não posso fazer leituras do que vai no pensamento de Pedro Passos Coelho, acho que ele é um ativo extraordinário do país, que o país não deve desaproveitar seja em que circunstância for: na sua vida académica, seja em representação de Portugal, seja na política ativa", disse.

"Se Pedro Passos Coelho regressar à política ativa será sempre motivo de satisfação do PSD e da minha satisfação particular", acrescentou, salientando os benefícios para o partido, "e sobretudo para o país".