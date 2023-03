Guterres encontra-se esta quarta-feira com Zelensky

Por razões de segurança, não foi divulgada a hora do encontro.





O secretário-geral da ONU prepara-se para ir a Kiev, onde vai reunir com o Presidente da Ucrânia.

António Guterres irá discutir com Volodymyr Zelensky o acordo com a Rússia para a exportação de cereais ucranianos através do mar Negro.

A hora do encontro não foi divulgada, por razões de segurança, sabe-se apenas que será na quarta-feira.

“O secretário-geral chegou à Polónia, a caminho da Ucrânia”, disse esta terça-feira o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.

Sublinhe-se que esta será a terceira visita de Guterres à Ucrânia desde que começou a guerra há um ano.