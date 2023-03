Cristiano Ronaldo está "feliz por continuar a ajudar Portugal"

Cristiano Ronaldo esteve presente na conferência de imprensa desta quarta-feira na Cidade do Futebol, um dia antes do encontro com o Liechtenstein em Alvalade.

O capitão disse que tudo tem sido positivo, que os jogadores estão felizes e que o ambiente na seleção é bom, com energias positivas. Ronaldo afirmou ainda estar “feliz por continuar a ajudar Portugal” e frisou: “virei sempre que contarem comigo”, acrescentando ainda que a sua motivação é intacta.

CR7 garante que está no estágio como se estivesse pela primeira vez, “isto é a minha casa e sinto-me bem aqui”, disse ainda, deixando a certeza que dará sempre o seu melhor. O jogador falou ainda da mudança de selecionador, dizendo que “é bom haver mudança e tenho a certeza que vai ser positiva”.Relativamente ao Al Nassr, o capitão sublinhou que o campeonato saudita “não é a Premier League mas é competitivo”.

O selecionador nacional falou depois de Cristiano Ronaldo e deixou claro que “um novo ciclo com Cristiano deixa-nos melhores”. Roberto Martínez diz que quer ter uma equipa flexível e não adiantou se vai jogar com três centrais, pois acredita que depende do adversário.

O técnico salienta que estes três dias foram uma agradável surpresa e que cada treino é uma oportunidade para os jogadores mostrarem o que podem fazer.

O espanhol disse que quer aprender o hino, porque diz ser muito importante, e concluiu com a garantia de que está convencido que esta equipa vai dar muitas alegrias.