Subida salarial de 1% na função pública

Aumento da massa salarial no Estado em 2023 passa para 6,3%.





Mariana Vieira da Silva disse que o Governo decidiu atualizar o acordo que foi assinado em outubro. Assim, a massa salarial passa de ter um aumento de 5,1% em 2023 para uma subida de 6,3% face ao ano anterior, com a despesa total na ordem dos 1.624 milhões de euros.

A ministra da Presidência deixou exemplos: Um trabalhador na primeira posição de assistente operacional vai receber um aumento de 25,22 euros mensais, dos quais 17,6 euros são do subsídio de refeição e 7,62 euros da subida da remuneração ilíquida.

Outro exemplo é um trabalhador da primeira posição de técnico superior que contará com um aumento de 30,80 euros: 17,6 euros do subsídio de refeição mais 13,2 do aumento salarial.