Medidas do Governo são "bem tomadas", considera Marcelo

Marcelo disse ser difícil saber se as medidas anunciadas serão suficientes, uma vez que isso “depende da evolução do Orçamento no futuro e depende sobretudo de a inflação quebrar ou não quebrar".





As medidas anunciadas, esta sexta-feira, pelo Governo para tentar mitigar os efeitos da inflação na vida dos portugueses são “bem tomadas, no momento adequado”, considerou Marcelo Rebelo de Sousa.

"Eu, da mesma maneira que critico o que é de criticar, elogio o que é de elogiar. E já elogiei o ministro [das Finanças] Medina há pouco, porque acho que [as medidas] foram bem tomadas, no momento adequado", disse o Presidente da República, em declarações aos jornalistas, acrescentando que "neste momento estão preenchidas as condições".

No que diz respeito ao défice, o Presidente também considerou ser uma “boa notícia”, assim como “o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano" que, de acordo com as previsões do Banco de Portugal, divulgadas esta tarde, será "perto de 2%, 1,8%".

Marcelo disse ainda ser difícil saber se as medidas anunciadas serão suficientes, uma vez que isso “depende da evolução do Orçamento no futuro e depende sobretudo de a inflação quebrar ou não quebrar".

"Medidas diretas de ajudas como aquelas que houve no final do ano passado no bolso das famílias; e depois uma preocupação de completar isso com um aumento extraordinário dos salários da função pública", disse ainda o Chefe de Estado, que se encontra na República Dominicana.