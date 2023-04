Parlamento aprova deslocações de Marcelo à África do Sul e ao Reino Unido

O parlamento aprovou esta sexta-feira a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa a Londres, entre os dias 5 e 6 de maio, para a coroação do rei Carlos III, a Yuste, em Espanha, entre os dias 8 e 9 de maio, para a entrega do Prémio Europeu Carlos V ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e a Estrasburgo, em França, entre os dias 9 e 10 de maio, a convite do presidente do Parlamento Europeu.

Foi também aprovada a deslocação do Presidente da República, entre os dias 4 de 9 de junho, à África do Sul, a convite do Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, em visita oficial e para comemorar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

E se esta última deslocação foi aprovada por unanimidade, as restantes foram votadas em conjunto e aprovadas com a abstenção do Bloco de Esquerda.

De acordo com o seu líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, a decisão foi tomada uma vez que a deslocação a Londres se devia à presença do chefe de Estado na coroação do monarca do Reino Unido.

