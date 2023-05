Alexandra Reis na Barraqueiro

Líder do grupo Barraqueiro fez jus aos elogios e ex-secretária de Estado já está a colaborar com a sua empresa





Alexandra Reis já está a trabalhar. Humberto Pedrosa, líder do Grupo Barraqueiro, convidou a ex administradora, a quem ainda esta semana teceu rasgados elogios, para colaborar com o grupo.

Alexandra Reis, que teve de se demitir de secretária de Estado do Tesouro por causa da polémica indemnização quando abandonou a administração da TAP, tinha sido contratada para a companhia aérea pelo então acionista privado, para dirigir o departamento de compras e só depois disso subiu à administração. Humberto Pedrosa, ainda esta semana, referiu-se no Parlamento ao excelente trabalho da ex-secretária de Estado enquanto exerceu funções de direção na companhia aérea, defendendo mesmo que, em vez de ter sido afastada,

Alexandra Reis deveria ter voltado para o lugar de origem, a direção de compras da companhia. Como tal não aconteceu, o líder do grupo Barraqueiro fez jus aos elogios e Reis já está a colaborar com a sua empresa (Barraqueiro) na área das compras.

