Teia de Gaia apanha membros do Governo

Ministério Público aponta como suspeitos o ministro Manuel Pizarro e o ex-secretário de Estado Jorge Botelho no processo em que Eduardo Vítor Rodrigues é o principal arguido.

Pizarro, na altura presidente da Federação do PS-Porto e eurodeputado, foi apanhado a dizer ao autarca e atual presidente do PS-Porto para a Câmara contratar um boy do partido.

MP fala em ‘conluio’ e desmonta esquema entre dirigentes do PS, autarcas e membros do Governo de Costa para evitar perda de mandato de Eduardo Vítor Rodrigues.

Secretário de Estado não homologou despacho que Mário Centeno assinou três dias antes de sair do Executivo, permitindo a absolvição do autarca, enquanto PS promoveu alteração da lei para afastar a perda de mandato.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do Sol, esta sexta-feira nas bancas