A intervenção do antigo Presidente da República Cavaco Silva no encerramento do encontro nacional dos Autarcas Social-Democratas (ASD), marcado para este sábado em Lisboa, promete agitar as águas. Esta é a primeira vez em quase 30 anos que o ex-chefe de Estado participa num evento marcadamente partidário, e o Nascer do SOLapurou que abordará quer a situação política que o país atravessa quer a realidade atual das autarquias.

Apesar de ter feito intervenções muito críticas nos últimos meses, nomeadamente em março, quando arrasou o pacote Mais Habitação do Executivo de António Costa, Cavaco Silva ainda não se pronunciou sobre os mais recentes desenvolvimentos em torno da governação socialista. Aguarda-se, por isso, uma intervenção mais longa do que o habitual e uma análise mais alargada da situação política.

O Nascer do SOL sabe ainda que o antigo líder do PSD aproveitará o encontro de autarcas do PSD, cuja abertura ficará a cargo de Luís Montenegro, para deixar deixar algumas ‘pistas’ (ou conselhos) para o futuro ao partido que liderou nos anos 80 e 90.

Neste encontro da ASD, que conta com Carlos Moedas, Isaltino Morais e Rui Moreira, Carlos Carreiras será a ausência mais notada. Tal como o Nascer do SOL escreveu na edição passada, o presidente da Câmara de Cascais não gostou de ter sido ‘esquecido’ pelos dirigentes do partido e pela organização.

O presidente da segunda maior câmara do PSD(a primeira é Lisboa) tem um compromisso familiar à mesma hora.

