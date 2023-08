Polícia de 28 anos morre num despiste do carro patrulha em Sacavém

Seguiam quatro pessoas no veículo da PSP.





Um acidente com um carro patrulha da PSP fez uma vítima mortal e provocou ferimentos em três pessoas, esta quinta-feira, ao início da madrugada em Sacavém, no concelho de Loures.

O acidente aconteceu quando o carro patrulha da PSP se dirigia para Camarate, onde uma viatura estava a impedir a passagem de uma ambulância.

O veículo da PSP acabou por se despistar por baixo do viaduto da autoestrada A1, levando à morta da condutora, uma agente de 28 anos.

No carro seguiam outras três pessoas, um agente e dois estagiários, que estavam na parte de trás do carro e que ficaram feridos, na sequência do despiste.

O agente foi transportado para o Hospital de S. José e foi operado a uma perna, enquanto os estagiários foram levados para Santa Maria.

