Legislativas. Assunção Cristas faz ronda pelas distritais do partido

A presidente do CDS, Assunção Cristas, está a fazer uma ronda por todas as distritais do partido com o objetivo de preparar, quer a campanha eleitoral, quer o programa que levará a votos no próximo dia 6 de outubro.

Assunção Cristas já esteve em Aveiro e Braga, durante o mês de junho, segundo avançou a Lusa, e no próximo fim de semana estão previstos encontros quer em Faro, quer em Setúbal.

De realçar que o CDS foi o primeiro partido a aprovar parte das listas para as legislativas, antes mesmo da campanha para as europeias. Que decorreram a 26 de maio passado. Haverá ainda um novo Conselho Nacional do CDS para aprovar os restantes nomes e não há data para apresentar o programa eleitoral.