Quantos alunos transgénero existem nas escolas?

O secretário de Estado da Educação, João Costa, questionado acerca do despacho polémico sobre as casas de banho nas escolas, lamentou o “ruído” e os “pseudo-factos” que circulam acerca da medida.

Em declarações à TSF, esta quinta-feira, o governante admitiu que desconhece o número total de alunos a quem se aplica a medida, mas avançou com um número.

"Quer pelo contacto com as associações e encarregados de educação, quer também por algumas queixas que nos têm chegado de situações de discriminação ou de falta de resposta do sistema estaremos no universo do país a falar de cerca de 200", revelou João Costa.

O secretário de Estado aproveitou ainda para sublinhar: "por muito que irrite alguns estas crianças existem e, por isso, merecem ver os seus direitos salvaguardados e não é, portanto, ao contrário do que tem sido veiculado por alguns, um despacho sobre casas de banho e não é um despacho que diga que qualquer criança em qualquer momento possa quando lhe apeteça, ir a qualquer casa de banho da escola".