Livre espera eleger Joacine

O Livre tem a expectativa de conseguir eleger um deputado nestas legislativas. E, de acordo com as previsões de todos os estudos de opinião realizados nesta campanha, entre os candidatos pelo partido, a cabeça-de-lista pelo círculo de Lisboa, Joacine Katar Moreira, é quem tem mais probabilidades de ser eleita.

Há cinco anos que o Livre tem vindo a apresentar candidaturas às várias eleições. No entanto, até agora, o partido fundado pelo ex-bloquista Rui Tavares não conseguiu eleger qualquer deputado. Nas últimas legislativas, em 2015, a coligação Livre/Tempo de Avançar conseguiu pouco mais de 39 mil votos (0,73% da votação).

Caso consiga eleger um parlamentar, o partido já assumiu que está disponível para formar Governo com o PS, caso as propostas do Livre sobre alterações climáticas, Saúde e Educação sejam «respeitadas» pelos socialistas.