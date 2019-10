António Costa reúne-se amanhã com partidos de esquerda

António Costa vai reunir-se, esta quarta-feira, com o BE, PCP, PEV, Livre e PAN para discutir uma solução governativa para os próximos quatro anos.

A notícia desta primeira ronda de conversações foi confirmada por fonte do PS à agência Lusa.

O Observador já havia avançado que António Costa se irá deslocar, já indigitado como primeiro-ministro, às sedes dos referidos partidos, acompanhado do presidente do PS, Carlos César, da secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, e do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.