Plano de investimento no SNS deverá ser aprovado esta quarta-feira

No debate desta terça-feira, António Costa tornou a não adiantar pormenores, prometendo para esta quarta-feira uma “boa notícia” no que diz respeito à suborçamentação do setor.

Sem esperar pelo Orçamento do Estado para 2020, o Governo deverá aprovar esta quarta-feira em conselho de ministros uma resolução com um plano de investimentos plurianual para o setor da Saúde e também para reforço dos recursos humanos nas instituições do SNS. Questionado pelo i, o Ministério da Saúde não adiantou detalhes sobre o plano, que já tinha sido anunciado pelo primeiro-ministro, quando no final de novembro prometeu uma “agradável surpresa” na programação financeira da saúde e um plano de investimentos para vários anos. No debate desta terça-feira, António Costa tornou a não adiantar pormenores, prometendo para esta quarta-feira uma “boa notícia” no que diz respeito à suborçamentação do setor. Em 2017, o então ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes anunciou também um plano de investimentos plurianuais no setor. Já em maio, o Governo aprovou em Conselho de Ministros um plano de investimentos de 91 milhões de euros para os próximos três anos em dez hospitais, em parte financiados por verbas comunitárias.

Entre os investimentos previstos encontravam-se a aquisição de aceleradores lineares para radioterapia, a requalificação de instalações e equipamentos e projetos com vista à eficiência energética, anunciou na altura o Governo.