António Costa responde a Catarina Martins: "O Orçamento trabalha-se até ao último dia"

Catarina Martins disse que o documento apresentado pelo Governo não apresenta as condições necessárias para ser aprovado pelo BE.

Depois de Catarina Martins ter afirmado, este sábado, que o documento do OE2020, apresentado pelo Governo, não apresenta as condições necessárias para ser aprovado pelo Bloco de Esquerda, António Costa decidiu responder à líder bloquista.

"O Orçamento trabalha-se até ao último dia", afirmou o primeiro-ministro. "O que percebi [das declarações da coordenadora do BE, Catarina Martins] é que ainda não há [condições para o BE aprovar o orçamento]. É um trabalho que está a ser feito e seguramente vamos ter, como sempre tivemos, um bom Orçamento com votação maioritária na Assembleia da República", afirmou António Costa aos jornalistas à saída da reunião da Comissão Nacional, no Porto, este sábado.

O documento vai ser discutido em plenário, esta quinta-feira, e a votação será realizada na sexta-feira. Costa disse ainda que não existe "nada que esteja particularmente a dificultar qualquer tipo de negociação" e que a situação atual é igual à da anterior legislatura, visto no antigo governo, apesar do BE, o PCP e o PSP terem feito um acordo, nunca foram obrigados a aprovar o Orçamento de estado.