Web Summit digital vale 11 milhões?

Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto

A Câmara de Lisboa vai pagar 11 milhões de euros à organização da Web Summit, apesar do evento ser realizado este ano à distância. A garantia é dada ao SOL por Sofia Vala Rocha, vereadora do PSD na autarquia. A responsável questiona porque é que o contrato não foi renegociado, já que os argumentos da Câmara de que o evento iria beneficiar os hotéis e a restauração, este ano não colhe. «Desta vez, sendo o evento à distância, não faz sentido as contrapartidas serem as mesmas. Nem a hotelaria nem a restauração vão sair beneficiadas», considera.

Em causa está o acordo da autarquia que prevê o pagamento de 11 milhões de euros anuais à organização deste evento, que perfaz um total de 110 milhões de euros, pagos até 2028. «Disse desde o início que o evento não podia ser feito naquelas modalidades». Uma questão que ganha maior revelo quando o evento, este ano, é feito através da internet. «Trata-se de um negócio digital em que ninguém ganha com este encontro». E relembra: «O contrato inicial foi realizado por Pedro Passos Coelho durante a Troika em que a autarquia pagava 1,5 milhões de euros durante três anos». «Entretanto a autarquia, por Fernando Medina, resolveu realizar um contrato com Paddy Cosgrave de 10 anos, o que é uma eternidade para o mundo digital».

Esta questão foi colocada por João Pedro Costa, vereador do PSD na Câmara de Lisboa, ao garantir que Fernando Medina ficou de dar à oposição informações sobre a Web Summit deste ano. «Fiz um pedido expresso em reunião de Câmara que foi acompanhado pelo CDS e o presidente da Câmara comprometeu-se a informar os vereadores sobre o formato e apoios da CML».

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.