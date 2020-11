Pacheco Pereira entre mulheres sociais-democratas

Pacheco Pereira é um dos palestrantes na Academia de Formação Política para Mulheres, que o Instituto Francisco Sá Carneiro, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer, promove no próximo sábado.

O evento já vai na sua quarta edição e o objetivo é colocar o próprio Instituto Francisco Sá Carneiro na linha da frente, não só na área da formação política, como também na formação política de género.

Devido à pandemia, e de acordo com as normas da Direção Geral da Saúde, o evento obedecerá a um formato híbrido: contará com a participação presencial de um grupo muito reduzido de inscritas, sobretudo oradores e técnicos de produção que garantam a transmissão online adequada, e será também transmitida online, através da plataforma Zoom.

Para este ano, a IV Edição da Academia de Formação Política para Mulheres conta com um painel de oradores que incluirá o líder do grupo parlamentar do PSD, Adão Silva, e a sua vice-presidente Catarina Rocha Ferreira, que falarão sobre “Política Parlamentar”. Já o coordenador do Conselho Estratégico Nacional do PSD Joaquim Miranda Sarmento e a vice-presidente do Lobby Europeu das Mulheres, Ana Sofia Fernandes, farão uma intervenção subordinada ao tema “Orçamentos de Estado versus Orçamentos de Género”.

José Pacheco Pereira falará sobre “A Importância da Comunicação nos Desafios da Liderança Política”. As intervenções institucionais ficarão a cargo de Maria da Graça Carvalho, presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, Rui Rio, presidente do Partido Social Democrata, Wilhelm Hofmeister, diretor da Fundação Konrad Adenauer, e Lina Lopes, organizadora da Academia de Formação Política para Mulheres.