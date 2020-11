Marcelo deve mandar OE para trás

Alteração na especialidade (proposta pelo BE aprovada por PSD, PCP e PAN) viola contrato do Estado com acionistas do Novo Banco. Economistas discordam da decisão dos deputados. PR pode invocar a inconstitucionalidade. Se não, Governo pode recorrer ao TC.

A Constituição é taxativa. «O Orçamento é elaborado de harmonia com as grandes opções em matéria de planeamento e tendo em conta as obrigações decorrentes de lei ou de contrato», prescreve o n.º 2 do art.º 105.º da lei fundamental. Ou seja, a proposta do BE – aprovada com os votos de PSD, PCP, PAN, Chega e Joacine Katar Moreira em sede de especialidade –, que proíbe mais transferências do Fundo de Resolução para o Novo Banco, violando o contrato assinado pelo Estado aquando da venda desta instituição financeira ao fundo Lone Star, também violará assim aquela norma constitucional. Perante esta factualidade, o SOL confrontou a Presidência da República, que esclareceu que Marcelo Rebelo de Sousa «só tomará uma decisão depois de ler» o diploma.

A lei do Orçamento do Estado para 2021 só chegará a Belém dias depois da sua aprovação em votação final global. Recebido o diploma, o Presidente pode limitar-se a promulgá-lo, mas também pode decidir-se pelo veto político e pela devolução à Assembleia da República ou enviá-lo para o Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva da constitucionalidade,

Neste primeiro mandato na Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa, reputado professor de Direito Constitucional, tem recorrido muito pouco ao envio de diplomas para o Tribunal Constitucional. O que torna mais provável que, atenta a urgência da entrada em vigor do Orçamento de Estado, uma devolução do diploma à Assembleia da República caso entenda que esta (e outras normas) estejam feridas de inconstitucionalidade.

Por outro lado, se Marcelo se limitar a promulgar, o Governo (ou um grupo de parlamentares do PS) pode sempre suscitara fiscalização sucessiva daquela norma junto do Tribunal Constitucional.

