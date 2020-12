"Quando vejo os insultos, já sei que o outro lado não tem argumentos"

Três semanas depois da emissão da entrevista a propósito dos seus novos romances, as declarações sobre o Holocausto de José Rodrigues dos Santos à RTP incendiaram as redes sociais. Foi acusado de ‘negacionismo’ e de ‘desrespeito pela História’, mas parece ter a comunidade judaica do seu lado.

Não se pode dizer que a publicação do romance O Mágico de Auschwitz, de José Rodrigues dos Santos (ed. Gradiva), em setembro deste ano, tenha passado despercebida, uma vez que se trata de um dos livros mais vendidos do ano. Apresentado como «ficção inspirada em factos reais», conta a história de um mágico judeu de Praga que se vê deportado para Auschwitz, onde acaba por cruzar-se com um legionário português recrutado pelos nazis. A história prossegue no segundo volume do díptico, O Manuscrito de Birkenau, publicado em novembro, onde é recriado, entre outros, o episódio da revolta de outubro de 1944 em Auschwitz-Birkenau, liderada por um grupo de prisioneiros do Sonderkommando, os judeus encarregados de tirar os cadáveres das câmaras de gás e de os reduzir a cinzas nos crematórios.

Se a colocação no mercado destes dois livros se processou sem sobressaltos, já uma entrevista do autor a Vítor Gonçalves, emitida a 18 de novembro na RTP, tem feito correr muita tinta. Tudo começou com um comentário do jornalista da TSF Carlos Vaz Marques, que partilhou no Twitter um excerto da entrevista da RTP, acompanhado destas palavras: «As câmaras de gás ou de como os nazis foram afinal bonzinhos e humanitários em Auschwitz. (Tinham-me contado, mas antes de ver não acreditei.)» Segundo Vaz Marques, que acusou o autor de «um desrespeito grotesco pela História», Rodrigues dos Santos afirmou que o gaseamento dos judeus teria resultado de uma decisão de ordem «humanitária». Rodrigues dos Santos respondeu que se limitara a citar um documento de um oficial nazi.

Às críticas de Vaz Marques seguiram-se as de Irene Flunser Pimentel, que considerou «absolutamente chocante a ignorância e a desfaçatez de José Rodrigues dos Santos». Tomando as imprecisões apontadas pela historiadora como a última palavra no assunto, o humorista Diogo Faro escreveu também no Twitter: «Este texto é tudo o que importa sobre a aberração no José Rodrigues dos Santos».

Acusado de «ignorância», de «negacionismo» e de «desrespeito», alvo de palavras fortes como «chocante», «grotesco» e «aberração», Rodrigues dos Santos apresenta os argumentos em sua defesa e explica porque se considera vítima de «uma campanha de ódio».

Neste processo houve alguma crítica ou acusação que o tenha magoado especialmente?

Admito que fiquei estupefacto com a livre adulteração do sentido das minhas palavras. A meio de uma entrevista sobre O Mágico de Auschwitz e O Manuscrito de Birkenau, e falando de improviso sobre o processo que conduziu ao extermínio dos judeus, afirmei referindo-me aos nazis: «A certa altura há alguém que diz: ‘Eh, pá, estão nos guetos, estão a morrer de fome, não podemos alimentá-los’». Ou seja, a primeira frase, «a certa altura há alguém que diz», torna explícito que o que vou dizer a seguir não são palavras minhas. Pois resolveram fingir que a frase citada, da autoria de um nazi, era afinal minha. Considero este procedimento difamatório.

Em que contexto surgiu essa citação?

Estava a abordar um problema central no Holocausto: como foi tomada a decisão de exterminar os judeus? A historiografia atual tende a considerar que o processo decorreu por etapas. Primeiro, os nazis queriam forçar os judeus a emigrar. Quando a guerra começou e as fronteiras se fecharam, decidiram metê-los numa reserva especial na Polónia. Depois enfiaram-nos em guetos. Com cada vez mais gente a ser deportada, as condições nos guetos deterioraram-se e as pessoas começaram a morrer à fome. Impôs-se então aos nazis o que designaram como a Solução Final. Ponderando o problema, Himmler enviou em maio de 1940 um memorando a Hitler a discutir o envio dos judeus para Madagáscar e a opor-se ao «método bolchevique de extermínio físico de populações», alegando que o método dos comunistas russos «não é próprio de alemães e é impossível». Ficamos assim a saber que em 1940 os nazis já andavam a pôr a hipótese de extermínio e que sabiam das campanhas de extermínio de populações por parte dos comunistas na URSS, mas achavam que fazer o mesmo com os judeus era impossível e indigno de alemães. Então o que os levou a, no ano seguinte, tornar digno e possível o que até ali era indigno e «impossível»? A resposta é: racionalizaram o problema. E como o fizeram? Pondo esta hipótese: e se o extermínio fosse uma solução humanitária?

Há documentos que demonstrem essa mudança de atitude?

A racionalização está expressa no primeiro documento nazi que aborda explicitamente o extermínio dos judeus dos guetos e que já Hannah Arendt destacou. Depois de uma reunião de oficiais SS em Poznan em julho de 1941 para discutir o destino dos judeus na Polónia, foi enviada uma carta a Adolf Eichmann, que viria a ser o número três da hierarquia do extermínio, com esta proposta: «Deverá ser seriamente considerado se não seria uma solução mais humana eliminar os judeus, designadamente os que não conseguem trabalhar, através de um agente de morte rápida». Este documento é importante porque não só exprime pela primeira vez explicitamente a ideia de extermínio junto de um dos seus principais responsáveis, como permite tornar «próprio de alemães» o que no ano anterior não o era.

