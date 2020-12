Mudanças no Governo: Há dois novos secretários de Estado

Ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro entra para o Executivo. Marcelo já aceitou exonerações e novos nomes.

A, até agora, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Teresa Ribeiro e o secretário de Estado da Agricultura Nuno Russo vão deixar o Executivo de António Costa, tendo sido os próprios a pedir para sair.

Os pedidos de exoneração e de substituição já foram aceites pelo Presidente da República, segundo uma nota publicada no site da presidência.

De acordo com a nota hoje publicada na página da Presidência da República, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, "aceitou as propostas do primeiro-ministro [António Costa] de exoneração".

Teresa Ribeiro será substituída pelo ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro Francisco André, que assume assim o cargo de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Já Rui Costa Martinho será o novo secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, assumindo as funções de Nuno Russo.

"As posses terão lugar, em cerimónia restrita no Palácio de Belém, na terça-feira, pelas 18h00", acrescenta-se na mesma nota.