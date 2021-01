Miguel Morgado: "O país não pode viver muito mais tempo assim"

Marcelo Rebelo de Sousa saiu reforçado destas eleições presidenciais. André Ventura conseguiu meio milhão de votos, mas Ana Gomes ficou em segundo lugar. Os candidatos apoiados pelos partidos de esquerda ficaram abaixo dos 5%. Algum destes resultados o surpreendeu?

Não há grandes surpresas, tendo em conta que as sondagens apontavam para estes resultados. Apesar disso, há dois dados a destacar: Marcelo Rebelo de Sousa consegue uma boa votação, isso é inequívoco, confirmou nas urnas a popularidade de que goza e isso é importante para ele; e a votação muito expressiva no André Ventura, sobretudo atendendo à disseminação pelo território nacional. Não foi um fenómeno regional. Ele, hoje, pode dizer que tem eleitorado um pouco por todo o território.

A direção do PSD desvalorizou o crescimento do Chega. Como viu a reação do partido a este resultado de André Ventura?

Há aqui tantas contradições da liderança do PSD a esse respeito que às tantas começa a ser difícil estar atualizado sobre a última decisão. Na noite eleitoral houve uma grande ambiguidade e, agora, temos um acordo com o CDS para excluir o Chega das coligações autárquicas. Diria que o André Ventura e o Chega decidiram assumir posições políticas, uma estratégia e uma linguagem que os tornam incompatíveis com o estabelecimento de entendimentos com os outros partidos de direita.

Concorda com a ideia de que não é possível fazer alianças com um partido com as características do Chega?

Não tinha de ser assim, mas a estratégia de André Ventura coloca as coisas nestes termos. Que implicações vai isso ter para o futuro? São imensas, na medida em que o PSD está numa posição de fragilidade na sua base de apoio e o CDS está com os problemas que se conhecem. A saída para este impasse, na medida em que o país precisa urgentemente de uma alternativa a este Governo incompetente, é o PSD resolver definitivamente o seu próprio problema. Sempre defendi que a fragmentação partidária à direita, a que assistimos em 2018 e que levou à criação de três partidos novos [a Aliança, a Iniciativa Liberal e o Chega ] fundados por antigos militantes do PSD, deveu-se a uma crise autoinfligida pelo PSD.

Qual é a solução?

A mim parece-me que a superação para este impasse reside na superação da crise interna do PSD. Existe esta assimetria, que distorce profundamente o nosso processo democrático, de o PS se poder aliar conforme as suas conveniências com partidos radicais e totalitários sem que isso provoque comoção dentro das suas próprias hostes, mas está demonstrado que, à direita, as coisas não se passam assim, e não vale a pena fechar os olhos. Isto cria um problema muito grave na nossa democracia.

Encontra alguma solução para esse impasse com a atual direção?

Passei estes anos todos a criticar a liderança do Rui Rio, mas não quero insistir nessa crítica. Mantenho essa crítica, mas diria que é preciso alterar a estratégia e a orientação seguida pelo partido. O_PSD hesitou e foi muito ambivalente, durante estes três anos, sobre onde estaria o seu parceiro preferencial. Foram muitas as tentações, reveladas e implícitas, à volta de ideias como o Bloco Central e de repúdio por conteúdos programáticos mais afastados da ortodoxia definida pelo Partido Socialista. Todos esses sinais foram dados e essa ambiguidade instalou-se.

O PSD falhou na tentativa de construir uma alternativa à chamada geringonça?

Sempre defendi que a democracia portuguesa não fica completa se o sistema não for capaz de proporcionar uma alternativa politica ao poder do Partido Socialista. Sem isso, ficamos como outras democracias ou semidemocracias, que vão alastrando até no continente europeu, em que há um partido que, colonizando o aparelho administrativo, a sociedade civil e a economia privada, domina o país inteiro. Se o PSD não conseguir proporcionar essa alternativa é uma falha irreparável no contributo que esse partido deve ao país. Esta crise interna não é por falta de legitimidade da sua liderança, e fui sempre contra pedidos de demissão extemporâneos. Prefiro falar em estratégias políticas e essa estratégia tem de passar por perceber que há uma parte assinalável do eleitorado que não se revê no atual PSD e que isso o fragiliza no combate eleitoral com o Partido Socialista.

Consegue encontrar duas ou três razões que levam a que o PSD não consiga crescer eleitoralmente?

Estamos perante um problema em Portugal que não é pequeno. O país está afundado numa crise profunda. Esta pandemia veio agravá-la e veio expor as fragilidades e vulnerabilidades do país. O país está ligado a uma máquina europeia. Toda a gente já percebeu que a viabilidade do país, como um país com uma economia de mercado minimamente forte, depende em absoluto desta máquina de ventilação europeia. Temos de perceber, ao fim de 25 anos de estagnação e de arrasamento das instituições, que o país não pode viver muito mais tempo assim. O ato de governar corresponde a uma pura lógica partidária de ocupação do Estado e da sociedade civil. Esse é o grande desafio que se coloca ao país. O país tem de ser confrontado com as suas dificuldades e com os seus desafios. Não pode estar sistematicamente a tentar contorná-los com exercícios de propaganda que não passam de negações dos problemas que estão à frente de todos. Já passaram 25 anos, é muito tempo.

A pandemia não veio limitar a capacidade dos partidos de direita de fazerem oposição ao Governo?

A oposição política que se faz pode assumir muitas formas e muitas manifestações. Os sistemas democráticos, por toda a Europa, não foram suspensos. O escrutínio e a crítica do poder político permanecem. A ideia que se encontrou em Portugal para censurar e intimidar a mais ligeira crítica à governação corresponde a uma estagnação institucional que pode ser perigosa.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal, este sábado nas bancas. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.