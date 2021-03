Israel culpa Irão por desastre ambiental

Em causa está um derrame de petróleo na costa de Israel no início de fevereiro.

A Ministra da Proteção Ambiental Israelita culpou o Irão por um derrame de petróleo na costa do país no início do mês de fevereiro.

A acusação vem no seguimento de uma investigação que procurava identificar o navio responsável pelo desastre ambiental, tendo sido detetado um petroleiro que contrabandeava petróleo do Irão para a Síria e que agora se encontra ancorado no Irão.

Ainda que não existam provas concretas que era este o navio culpado pelo derrame, a ministra continua a declarar que o incidente foi um ato de “terrorismo ambiental”.

Durante as últimas duas semanas, milhares de voluntários israelitas tentaram limpar os depósitos de petróleo nas praias. Estima-se que poderá ter sido um derrame de mil toneladas de petróleo.

Nos últimos anos tem-se assistido ao crescente conflito entre o Irão e Israel, perpetuado por bombardeamentos e assassinatos entre os países.