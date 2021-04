Elvis secco: "Prender o Cabeça Branca foi uma caçada de dois anos"

Como conseguiu prender o maior narcotraficante da América Latina, e um dos maiores do mundo, que estava há três décadas fugido da Justiça, sem tão-pouco lhe conhecer o rosto? Gosta de causas impossíveis?

É mais empolgante (risos). De facto, quando, no início de 2016, começamos a Operação Spectrum, que em latim quer dizer fantasma, partimos do zero. Para nós, ele era mesmo um fantasma. Supúnhamos que Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido por Cabeça Branca por desde muito novo ter ficado com o cabelo branco, devia ter feito plásticas e pintado o cabelo e nós só tínhamos uma foto dele dos anos 1990.

Como é que ele se eclipsou à Justiça?

Ele deu um tiro num agente da Polícia Federal Brasileira e a partir daí desapareceu. Depois, surgiu em 2006, pontualmente, num outro processo que envolvia um traficante português [José Manuel Viegas da Silva Duarte], mas o vosso conterrâneo foi preso e, como não havia provas que ligassem Cabeça Branca a esse caso, sumiu de vez. Nos nossos arquivos, não constava nada e não tinha nada em seu nome: bens, carros, nada. Era como se tivesse sumido. Estava a ser caçado há mais de trinta anos e tornara-se numa lenda. Parti do princípio que também teria mudado de nome e que estaria a usar documentos falsos.

No livro do jornalista Allan de Abreu, ‘Cabeça Branca: A Caçada ao Maior Narcotraficante do Brasil’, o autor refere que o Cabeça Branca foi conseguindo escapar à Justiça porque pagava luvas a polícias, juízes e políticos. Como é trabalhar nessas circunstâncias, sabendo que dentro da sua própria casa podia haver gente que passava informação?

Por isso, para que as informações não circulassem, a investigação ficou restrita a uma pequena equipa de oito agentes em quem eu tinha total confiança. E sempre que necessitávamos de apoio de outras polícias, pedíamos as diligências sem nunca mencionar o nome dele.

Qual foi, então, a sua estratégia?

Na primeira fase, caí em cima da família dele e comecei a investigar o seu património. Os filhos viviam em condomínios de luxo, tinham carros topo de gama. Fizemos análises da sua vida laboral e os bens que eles tinham eram incompatíveis com a sua capacidade financeira. Coloquei agentes a seguirem-nos em viagens internacionais, sobretudo para a Europa, para verificar se eles se encontravam com o pai. Mas eram apenas viagens turísticas de luxo. O Cabeça Branca era uma pessoa muito discreta, sem vida social. A ostentação é uma pista muito boa, mas não me estava levando a ele.

Como saiu do impasse?

Em junho desse ano, foram presos três sujeitos com uma tonelada de cocaína. Um deles, Alexsandro de Carvalho, era filho de um antigo braço-direito de Cabeça Branca, que tinha sido assassinado por grupos rivais em 2005. Aí, acendeu uma luz vermelha. Nas redes sociais percebemos que ele era amigo dos irmãos de Cabeça Branca e passámos a tê-lo sob vigilância 24 horas por dia. Fizemos também o levantamento de quem o visitava na cadeia e descobrimos uma peça que se revelaria fundamental neste puzzle: tratava-se do contabilista de Cabeça Branca, Wilson Roncaratti. De início até pensámos que fosse seu motorista, porque passava a vida na estrada. Coloquei sete homens atrás dele, que se iam revezando nas vigilâncias, para analisar as suas movimentações. Então verificámos que ele fazia uma média de quinze viagens por mês, quatro a cinco mil quilómetros, seguindo sempre a mesma rota. Saía de São Paulo direto ao Paraná e daí para o Paraguai. Aí, pensei: ‘Opá, vamos apostar nisso’.

O Paraguai é um entreposto da cocaína que vem da Bolívia e do Peru…

Sim, mas ele não estava ligado ao transporte de droga. Cabeça Branca é que conseguira um verdadeiro império do outro lado da fronteira, onde chegou a viver quando desapareceu. Tinha fazendas, empresas de café, de veterinária e até de beleza. Eram os dois filhos mais velhos que geriam os negócios. Mas no Paraguai tinham tudo legalizado. As empresas tinham empregados, pagavam impostos e davam muito lucro.

