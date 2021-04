Rui Moreira: "Se tivessem seguido a nossa estratégia, teriam morrido menos pessoas de covid-19"

Sempre foi um desportista, campeão de vela várias vezes, e mantém o físico de um atleta à beira de fazer 65 anos. Calmo e mais ponderado do que costuma ser, recebeu-nos no belo edifício da Câmara do Porto, onde falou sobre a pandemia – o facto de os enfermeiros e médicos dos Centros de Saúde estarem envolvidos no processo de vacinação, quando deviam de estar preocupados em tratar os doentes –, o centralismo do Estado, a possibilidade de hoje, sábado, dia 24, nascer um novo partido, e de não ter intenções de se candidatar a presidente do FC Porto. Apesar de não anunciar a recandidatura à Câmara do Porto, é praticamente garantido que o fará no princípio de maio. Em relação ao processo judicial, conhecido como o caso Selminho, recusa fazer comentários e aguarda pelo dia 29.

Como conseguiu o Porto, no início da tragédia da covid, trazer os primeiros ventiladores para Portugal?

Isso resulta da excelente relação que temos construído, quer com Macau, quer com Shenzhen, com quem temos um contrato de geminação. Sabíamos que estavam a produzir ventiladores, certificados para a Europa, e o que fizemos foi antecipar a venda a Portugal, neste caso ao Porto, tendo previamente falado com os hospitais S. João e St.º António do Porto, para perceber se aqueles ventiladores eram os mais adequados à situação e se tinham a certificação necessária. Os ventiladores vieram a um preço bastante inferior até a outros que foram adquiridos posteriormente pelo Governo. Portanto, diria que foi a diplomacia das cidades. A partir das necessidades contempladas, cedemos ventiladores a Cascais, porque o Carlos Carreiras, falou comigo. Como tenho uma boa relação com ele, perguntou se podíamos fazer a cedência de alguns ventiladores e também um para Cabo Verde. Também no âmbito das diplomacias das cidades. Porque temos uma geminação com Mindelo, conseguimos fazer chegar um ventilador.

Por que acha que a Câmara teve mais facilidade em adquirir os ventiladores do que o Governo? E como é que a Câmara conseguiu um preço mais baixo?

Não lhe sei dizer. Sei que conseguimos fazer isso. Sei também que há uma fábrica no Porto que começou imediatamente a fabricar máscaras. E começou a fazê-las a um preço muito baixo. E fomos das primeiras autarquias a ter um conjunto de máscaras disponíveis, numa altura em que a DGS pensava que as máscaras eram inúteis. Começámos a fazer máscaras para aquilo que era essencial, ou seja, não só para as nossas necessidades próprias. Estamos a falar dos bombeiros, da Polícia que estava em contacto com a população. Mas também para IPSS e para lares. Em primeiro lugar, há sempre o problema da contratação, como as coisas são contratadas e o que isso complica nestas situações, embora o Governo tenha facilitado a matéria das contratações públicas para a questão da pandemia. Sabe, havia uma livro, que gostava muito, quando andava na universidade que se chamava Small is Beautiful, às vezes é isso. Como somos mais pequenos, os mais pequenos por vezes têm uma agilidade que os grandes por vezes não conseguem. Talvez seja essa uma boa explicação.

É por isso que a Câmara de Cascais está mais próximo de conseguir trazer as vacinas para Portugal do que o próprio Governo? E a Câmara do Porto esteja associado?

Desde há cerca de três meses que andamos a investigar a matéria. Sabemos que neste momento não é possível. Dada a grande escassez de vacinas e o atraso na certificação, não é fácil conseguir comprar vacinas. Mais cedo ou mais tarde, a capacidade a nível europeu e a nível mundial vai permitir que haja vacinas em quantidade suficiente. E qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia tem a ver com o facto de a questão das vacinas não ser um problema apenas de este ano. Acho que as pessoas ainda não compreenderam que as vacinas para a covid-19 vão ser como as da gripe sazonal. Todos os anos vamos ter de ter stocks.

Mas no caso que se falou, da Câmara de Cascais, era para adquirir o mais rapidamente possível.

Falei com o Carlos Carreiras e fui tomando nota das várias iniciativas que ele tinha. O que lhe disse, se fosse possível, é que a Câmara do Porto estaria interessada a ir a jogo. Porquê? Porque aqui a dimensão conta. Cascais e Porto têm mais ou menos a mesma população: 240 mil. Se somarmos aqui parcelas conseguimos ter maior participação.

Neste caso precisariam de mais de 800 mil doses?

Sim, o que já é um número interessante. Isto tem de ter alguma dimensão, porque se não tiver não funciona.

E está em crer que se o Governo permitir e a Infarmed adquirir as vacinas, consegue vacinar a população do Porto em menos de dois meses?

Em cerca de dois meses, sim. Neste momento temos um drive-thru instalado, que tem uma capacidade apreciável que não está a ser utilizada, esperemos que venha a ser utilizada quando houver vacinas. Tem uma capacidade de 7 mil a 8 mil vacinas por mês. Podemos multiplicar por mês esses modelos, rapidamente conseguimos chegar muito mais longe.

Por que disse que o Governo não quis esse seu modelo de centro de vacinação?

Até agora não quis. Não queria chamar Governo, chamar Governo é um pouco abusivo. Naturalmente isso são competências da DGS. Não são competências da task force. Inicialmente fizemos um protocolo com o Hospital de S. João e com a Unilab. Não terá nenhum custo para a Direção-Geral de Saúde. Recebi uma carta, que foi enviada a todos os autarcas, por parte do senhor presidente da task force, vice-almirante Gouveia e Melo. Começa por dizer que os municípios não se devem preocupar com isso, porque se está a criar uma expectativa na população, na medida que não há vacinas, o que compreendo. Por nós dizermos que temos isto tudo pronto. Posteriormente, o senhor vice-almirante escreve-nos uma carta a dizer que teríamos de ter a capacidade de vacinação pronta dali a três semanas. Disponibilizámos duas escolas que estavam encerradas e disponibilizámos também recursos a outros ACES para montar uma tenda de recobro. Criámos de facto condições para, com os ACES, reforçar a capacidade de vacinação. Fizemos um protocolo com os táxis, que é bastante interessante que permite a uma pessoa chamar um táxi para ir ser vacinada. A Câmara intermedeia isso e o táxi só cobra dois euros. O que de alguma maneira resolveu o problema de muitas pessoas.

Não foram tão longe como Lisboa que oferece mesmo o táxi.

Não oferecemos. Mas Lisboa é uma cidade mais rica que o Porto. Aqui no Porto somos de boas contas. Achamos que as pessoas deviam pagar. Dois euros é o que custa andar de autocarro.

Muitas pessoas aderiram?

Tivemos muitas pessoas e isso teve depois um impacto positivo na atividade económica dos taxistas. E isso é uma coisa que nos preocupa muito. Estamos muito preocupados com essa carência que existe. Vi hoje, curiosamente, que a Uber está a fazer preços especiais para quem queira fazer testes. Parece que esta ideia está a alargar ao setor privado, o que naturalmente é apreciado por mim. Porque o engenho aqui é muito interessante, ou seja, também temos que fazer das fraquezas força. Este tipo de intervenção tem de facto um impacto positivo na economia, porque tem um efeito multiplicador. A nossa convicção é que estas estruturas a nível dos ACES, não vão resolver o problema, quando precisarmos de vacinar mais pessoas por dia. A função prioritária dos Centro de Saúdes deve ser tratar das pessoas doentes. Os centros de vacinação tem uma função diferente, é evitar que as pessoas adoeçam. E portanto estar a misturar as duas coisas não nos parece em rigor, no limite, a melhor estratégia em termos da saúde pública. Não é competência minha, mas como cidadão tenho o direito de ter a minha opinião. Acho que estar a apostar que a vacinação deve ser feita toda nos centros de saúde parece-me a mim um erro. Tal como a vacinação não está a ser feita nos hospitais

