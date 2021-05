Multas até 100 euros para quem não usar máscara na praia

A Polícia Marítima vai multar quem não use máscara nos acessos às praias, nos restaurantes, balneários, paredões e até quem esteja a a jogar no areal, avança o Jornal de Notícias.

As multas, que segundo a mesma publicação, vão variar entre os 50 e os 100 euros constam de um projeto de decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros a 6 de maio, e cujo objetivo é o de regular o acesso às praias durante a época balnear que, nalguns locais, começa já este sábado.

Segundo o Jornal de Notícias, os concessionários também vão ser alvo de contraordenações pesadas, caso não cumpram as normas de higienização e limpeza dos seus espaços e equipamentos ou não afixarem, em local visível, as normas dos banhistas. As multas variam entre os 500 e os mil euros.

Sublinhe-se que estas regras são diferentes das do ano passado, quando a ação das autoridades passava apenas pela sensibilização para o cumprimento das normas.